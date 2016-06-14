Москва, 14 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе телефонных переговоров обсудили российско-словацкие экономические отношения в контексте предстоящего председательства Словакии в Совете Европейского союза (ЕС). Вопрос предстоящего матча между сборной России и сборной Словакии не был темой разговора политиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 14 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать переговоры, которые состоялись между Путиным и Фицо по телефону. Песков ответил следующее: «Обсуждали президент и премьер-министр вопросы двусторонних отношений, в первую очередь — в экономической сфере, в том числе в контексте предстоящего председательства Словакии в ЕС».

Также представители СМИ поинтересовались, касался ли разговор между президентом России и премьер-министром Словакии предстоящего матча на Евро-2016 и вопросов безопасности с учётом возможных инцидентов с болельщиками.

«Главным образом — нет, это не было темой. Безусловно, упоминалось, но это не было темой разговора», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности — это, главным образом, забота принимающей стороны. Между тем, внутри страны на поведение болельщиков могут и должны влиять российские спортивные функционеры: они должны сделать так, чтобы болельщики на матчах вели себя законопослушно.

Напомним, что государство — председатель Совета ЕС имеет право принятия общих решений в этой структуре. Государство избирается на шесть месяцев по предварительно согласованному перечню. В настоящее время такой страной являются Нидерланды.