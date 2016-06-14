Тольятти, Самарская область, 14 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Финансовая активность резидентов особой экономической зоны ОЭЗ «Тольятти» достигла своего максимума — в 2015 году они вложили в создание своих производств более 3,5 млрд рублей, это самый высокий объем негосударственных вложений за весь период реализации проекта. Об этом сообщила начальник управления по работе с инвесторами ОЭЗ Екатерина Арискина, передает корреспондент ИА REGNUM.

oeztlt.ru «Особая экономическая зона «Тольятти». Строительство.

Екатерина Арискина отметила, что особая экономическая зона продолжает развиваться высокими темпами. Прошлый год управляющая компания ОЭЗ завершила с хорошими результатами: это и открытие первой очереди ОЭЗ, и запуск новых производств резидентов, и приход в проект крупного инвестора, который организует в ОЭЗ производство керамогранитной плитки.

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Она напомнила, что, начиная с 2010 года, инвесторы профинансировали создание своих предприятий более чем на 7 млрд рублей.

«В этом году продолжается активная застройка второй очереди ОЭЗ, запущено еще два завода (сейчас их в ОЭЗ работает уже шесть), не сбавляют темпов строительства и резиденты, — констатировала Екатерина Арискина. — И ожидается, что к концу года здесь начнут работать еще два производства: по переработке макулатуры («Тольяттинская бумажная фабрика») и выпуску лекарственных препаратов («Озон Фарм»).

«Мы также проводим большую работу по привлечению инвесторов. Отмечу, что интерес к проекту все больше проявляют российские компании, не связанные с автопромом. И сейчас несколько таких потенциальных инвесторов уже готовят бизнес-планы. Так что мы продолжаем придерживаться взятого курса на уход от монозависимости», — прокомментировала ситуацию она.

В этой связи стоит отметить, что управляющая компания ОЭЗ «Тольятти» дала разъяснения по поводу публикаций в СМИ о возможном закрытии в России ряда неэффективных экономических зон: «Сообщаем, что оснований для приостановления работы ОЭЗ «Тольятти» нет». Она приводит комментарий замминистра экономического развития РФ Александра Цыбульского от 9 июня текущего года. В интервью телеканалу Россия 24 он заявил, что в целом «ОЭЗ показывают примеры и успеха, и неудач. Возможно, некоторые из этих площадок были созданы в свое время необдуманно. Успешные зоны функционируют очень хорошо. Вообще ОЭЗ, как экономический институт, начинают функционировать после 5−10 лет от начала существования. Это связано с инфраструктурными вливаниями, привлечением резидентов, оформлением земли».

Отметим, зоны, которые показывают сегодня наибольшую эффективность, созданы в соответствии с постановлениями правительства РФ в 2005 году. Решение о создании ОЭЗ «Тольятти» было принято только в августе 2010 года. Строительство инфраструктуры на площадке началось в конце 2012-го — 2 ноября была забита первая свая. Тем не менее, менее чем три года спустя, 11 сентября 2015 года, состоялась церемония открытия первой очереди ОЭЗ «Тольятти» — территории площадью 181 га, на которой сейчас полностью функционируют все инфраструктурные объекты и работают заводы резидентов.

«ОЭЗ «Тольятти» входит в пятерку наиболее эффективных особых экономических зон нашей страны. Уверен, что она будет не только в пятерке, но и в первой тройке по эффективности, зная опыт и энергию губернатора, к которому сейчас перешли все полномочия по управлению ОЭЗ», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Козак во время визита на открытие новых заводов в ноябре прошлого года.

По данным Александра Цыбульского, в среднем в российских экономических зонах на каждый рубль государственных инвестиций приходится 1,5 рубля частных средств. На сегодняшний день в ОЭЗ «Тольятти» этот показатель уже составляет порядка 1:2. Общая сумма инвестиций превысила 12,5 млрд рублей, из которых большую часть вложили иностранные компании, в том числе глобальные, что подтверждает их доверие к проекту. Сегодня на площадке работает уже шесть производств международных брендов, для некоторых из них ОЭЗ «Тольятти» стала первой точкой локализации в России. В проекте задействованы уже порядка 2,5 тысячи работников, которые трудятся на заводах резидентов, в управляющей компании, на строительстве объектов, в различных сервисных службах и подрядных организациях.

«Мы благодарим инвесторов, строителей, поставщиков оборудования и всех наших партнеров, которые с должным терпением и пониманием идут с нами бок о бок с момента создания ОЭЗ «Тольятти», реализуют свои проекты и выполняют взятые на себя обязательства. Слаженная работа всех участников процесса позволяет оперативно решать все возникающие вопросы и уверенно двигаться вперед», — отметил руководитель управляющей компании ОЭЗ Алексей Пахоменко. Он также подчеркнул, что команда проекта продолжает работу над выполнением поставленных задач: «Нет сомнений, что все цели, которые поставлены перед ОЭЗ «Тольятти» в этом году и в ближайшие годы, будут выполнены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 27 мая поручил правительству РФ до 30 июня разработать единую стратегию работы новых особых экономических зон (ОЭЗ). До того, как стратегия будет разработана, создание ОЭЗ в России прекращается. Минэкономики должно представить правительству проект доклада президенту до 17 июня. Путин поручил правительству РФ обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ. По данным газеты «Коммерсантъ», так глава государства отреагировал на доклад главы контрольного управления президента Константина Чуйченко.

В докладе, в частности, говорится о том, что на создание ОЭЗ с 2006 года было потрачено 186 млрд рублей из бюджета, из них 24 млрд — не использованы. За 10 лет налоговые и таможенные платежи из самих зон составили 40 млрд рублей.

Кроме того, в поручении президента сказано о прекращении работы ОЭЗ, которые признаны неэффективными по результатам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ. Ранее эти проверки были инициированы после получения жалоб от активистов ОНФ.

Критика Кремля не касается территорий опережающего развития, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Об этом 9 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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