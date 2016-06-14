Москва, 14 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Россия следит за изменениями дислокации сил НАТО у своих границ. Об этом 14 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Наше оборонное ведомство и соответствующие службы, естественно, должным образом отслеживают изменения дислокации зарубежных вооруженных сил у наших границ, они анализируют все эти перемещения и изменения контингентов», — сказал Песков.

По его словам, соответствующие ведомства также «принимают необходимые меры для выполнения своих функций» в виде «защиты интересов и обеспечения безопасности России».

Напомним, саммит НАТО состоится 8−9 июля в Варшаве. В ходе саммита планируется принять итоговое решение о численности и составе четырёх батальонов альянса на территории Польши и Прибалтики.