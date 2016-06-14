Каир, 14 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Египетский суд оправдал 52 человека, обвиняемых в участии в антиправительственных демонстрациях в апреле 2016 года, поводом для которых стало решение президента страны Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси передать острова в Красном море Саудовской Аравии, сообщает Associated Press.

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По сообщениям местных СМИ, суд по мелким правонарушениям Каира освободил 14 июня бывших протестующих, которые участвовали в демонстрациях 25 апреля.

Тогда было арестовано почти 300 человек, большей части из них не были предъявлены обвинения, другие были позже оправданы или выпущены под залог. В 2013 году в Египет был принят закон, запрещающий несанкционированные акции в стране.

Напомним, Каир передал Эр-Рияду два острова в Красном море Тиран и Санафир. Правительство Египта утверждает, что такой шаг позволит обеим странами извлечь выгоду из исключительной экономической зоны.