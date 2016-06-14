Ярославль, 14 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Проект закона о применении упрощенной системы налогообложения в Ярославской области увеличит нагрузку на предпринимателей и вынудит малый бизнес уйти в тень или прекратить свое существование. Таков вердикт вынесли 14 июня члены комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, внесенный в региональную думу губернатором, предусматривает предоставление права на «упрощенку» тем организациям и предпринимателям, которые не имеют задолженности по налогам в консолидированный бюджет Ярославской области и платят работникам «белую» зарплату в размере не менее двух МРОТ.

Предложенная инициатива вызвала критику со стороны предпринимательского сообщества и депутатского корпуса. Первые в лице аппарата регионального бизнес-омбудсмена подчеркивали, что в результате малый и микробизнес, которые и без того находятся на грани выживания, не потянут повышение официальных зарплат, поскольку оно сопряжено с увеличением выплат в Пенсионный фонд и фонд ОМС. В результате малый бизнес будет уходить «в тень» или вовсе закрываться. Между тем, по данным правительства Ярославской области, в регионе работает 19,5 тысяч микропредприятий, где заняты почти 33,5 тысячи человек.

«Это решение обнулит возможные результаты, которые мы можем получить по льготным ставкам по упрощенной системе налогообложения. Если мы поднимем заработную плату до 16 тысяч рублей — предприниматели полностью уйдут в «серые» схемы, они даже не будут заявляться как предприниматели. Работников же выведут за штат, и те будут работать, не имея вообще никаких социальных гарантий. Самая главная соцгарантия на сегодня — выплата заработной платы, хоть такой, но вовремя. Статистика задолженности по социальным платежам растет в геометрической прогрессии. На 1 января 2016 года задолженность предпринимателей перед Пенсионным фондом составляла 597 млн рублей, перед фондом ОМС — 95. На 1 мая — 845 и 127 млн соответственно. Рост порядка 40% за пять месяцев — катастрофическая ситуация. Так что эта норма несвоевременна. Предприниматели просто уйдут из легального бизнеса, а часть — вообще уйдет из бизнеса», — пояснил председатель Ярославского регионального отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Артур Ефремов.

Депутаты отметили, что последствия принятия решения по упрощенке правительство не просчитало. По мнению же парламентариев, перспективы в числовом выражении отнюдь не радужные.

«Подгонять заработную плату в малом бизнесе под разные отрасли нецелесообразно. Тем более, что никаких трудовых гарантий мы этим не повышаем — работодатель всегда найдет способ соблюсти свой интерес, например, трудовой день на полставки установит. При этом, на мой взгляд, не следует ждать существенного повышения выплат в бюджет, но нагрузку на предпринимателей мы значительно увеличим за счет повышения социальных выплат — в Пенсионный фонд, фонд ОМС и соцстраха. Эта нагрузка несоразмерна планируемому результату», — отметил член комитета Александр Тарасенков.

Директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов при этом считает, что предприятия от новых принципов работы упрощенной системы налогообложения не пострадают — мол, они же сами эту систему выбрали. Однако основной целью законопроекта он полагает легализацию официальной заработной платы.

«Каким образом мы будет бороться с заработной платой в конвертах? Трудно поверить, что при средней зарплате по отрасли в 30 тысяч, по малым предприятиям она составляет 4 тысячи рублей. Я лично не верю. Кроме того, с легальной заработной платы в дальнейшем увеличатся и выплаты по пенсионному, медицинскому и социальному страхованию, что опять же гарантирует права граждан», — отстаивал свою позицию Алексей Долгов.

Депутат Александр Гончаров предложил правительству доработать законопроект с учетом четкой цели, которая перед этой инициативой ставится.

«Давайте определимся, что мы хотим: или повышать занятость и увеличивать число предприятий — а все мы понимаем, что малый бизнес надо развивать — или «белую» зарплату. Для каждой задачи должен быть предусмотрен свой механизм, и департамент финансов должен был просчитать все варианты. Отсутствие целеполагания приводит к тому, что мы шарахаемся в одну сторону и забываем о других. В данной ситуации мы не добьемся ничего», — констатировал Гончаров.

В итоге комитет не согласился поддержать законопроект, подчеркнув, что он требует доработки с учетом всех высказанных замечаний и мнения предпринимательского сообщества. При этом документ будет обсуждаться еще и рамках комитета по бюджету, налогам и финансам.

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