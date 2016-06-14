Москва, 14 июня, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В Кремле не комментируют возможный обмен осуждённых в России граждан Украины Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Соответствующее заявление 14 июня журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Мёртвый сезон». Реж. Савва Кулиш. 1968. СССР Обмен

«Нет, пока не мог бы [прокомментировать]», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, ему «пока нечего сказать по этой теме».

Напомним, ранее глава Минюста Украины Павел Петренко сообщил о готовящемся обмене осуждённых в РФ граждан Украины Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Подробности обмена министр раскрывать не стал.

Отметим также, что, по сообщениям СМИ, обмен может произойти уже 14 июня.