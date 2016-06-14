Москва, 14 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин телеграмой поздравил кинорежиссера Александра Сокурова с 65-летием, сообщается на сайте Кремля.

Okras Александр Сокуров

В телеграмме отмечены талант и неиссякаемый творческий потенциал юбиляра. Отмечается, что его фильмы, театральные и литературно-музыкальные проекты неизменно становятся событиями культурной жизни страны.

Кроме того, президент высказал признательность за педагогическую, просветительскую деятельность Сокурова и его личный вклад в сбережение национального, исторического, а также духовного наследия страны.

Александр Сокуров — советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России. Он родился в 1951 году в деревне Подорвиха Иркутской области. В 1979 году Александр Сокуров закончил ВГИК. Известен такими фильмами, как «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие», «Спаси и сохрани», «Мадам Бовари». В 2007 году на экраны вышел фильм Сокурова «Александра» с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли, который стал участником основной программы Каннского кинофестиваля.