Москва, 14 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина настаивает на предфильтрации на уровне операторов связи как одному из потенциально самых эффективных способов защитить детей от опасной информации в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. «Существующего механизма «черных списков» сейчас явно недостаточно», — заявила Мизулина.

wallpapers.ru Интернет

«Невероятное количество новых угроз для детей появляется в интернете ежедневно: широкое распространение получили группы в социальных сетях, пропагандирующие суициды, призывающие детей к совершению убийств, еще одно, «игры альтернативной реальности», в которых детям насаждается понимание того, что жизнь виртуальна, и у них есть несколько жизней, как в компьютерной игре», — перечислила сенатор.

«Нам никогда не угнаться за создателями подобного контента: одна группа блокируется, и на ее месте появляется десяток новых. Более того, как отмечается специалистами Лиги безопасного интернета, сейчас такие группы из соцсетей плавно перетекают в мессенджеры: Telegram, WhatsApp, Viber… Там эти сообщества в основном носят закрытый характер, их сложно выявлять и обнаруживать, в первую очередь, из-за фильтрования трафика», — указала она.

По мнению Мизулиной, государству необходимо предпринимать ответные шаги, возможно, настало время вернуться к обсуждению вопроса о предфильтрации на уровне оператора связи.

Генпрокуратура готова в случае необходимости идти на решительные действия, заверил Юрий Чайка на заседании комитетов в Совфеде. «Мы готовы идти за дополнительные законодательные меры в случае, если того потребует ситуация. Если у вас есть конкретные предложения — мы готовы их рассмотреть», — сказал он.