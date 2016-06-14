Душанбе, 14 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. За закрытыми дверями вынесен приговор соратникам мятежного генерала бывшего заместителя министра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, сообщило радио «Озоди».

svopi.ru За решеткой

По информации родственников осужденных, на которых ссылается издание, Садриддина Нематова и Сироджа Одинаева Верховный суд приговорил к пожизненному заключению, а Амрулло Нурова — к 23 годам тюрьмы.

По некоторым данным, всего сроки по данному делу получили девять человек, однако из-за грифа секретности подробности не раскрываются, из-за него же о результатах окончательного судебного заседания стало известно только сейчас, при том, что состоялось заседание еще на прошлой неделе.

Напомним, 4 сентября 2015 года в Таджикистане вооруженными группировками были совершены нападения в Душанбе и Вахдате. Руководство страны квалифицировало события как попытку мятежа, ответственность за который возложили на тогда еще заместителя министра обороны Абдухалима Назарзоду, который позже был убит. Виновными в организации и финансировании Верховный суд признал руководство Партии исламского возрождения, объявленной после сентябрьских событий террористическо-экстремистской организацией.

2 июня членам высшего политсовета партии также были вынесены приговоры по делу об организации попытки государственного переворота.

Ранее за умышленное недонесение к 22 годам лишения свободы был приговорен старший сын Абдухалима Назарзоды Бахтиёр Назаров.