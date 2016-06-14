Вильнюс, 14 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Встреча министров обороны стран НАТО, которая сегодня, 14 июня, проходит в Брюсселе, будет одним из основных этапов подготовки к предстоящему в июле в Варшаве саммиту НАТО, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы. Здесь планируется договориться по поводу конкретных действий по осуществлению долгосрочной адаптации Альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Министр обороны Юозас Олекас говорит, что в Брюсселе должно быть принято решение по поводу дислокации многонациональных сил в Прибалтике и Польше. «Также будут оценены тенденции финансирования обороны, дальнейшие направления адаптации НАТО. Также будут обсуждаться угрозы терроризма, проблемы миграции, положение в Средиземноморском регионе, участие в совместных операциях и миссиях. Предусмотрены встречи с партнерами из Швеции и Финляндии, представителями ЕС», — сказал министр.

Накануне встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет найдено соглашение по поводу дислокации 4 батальонов в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Силы, скорее всего, будут меняться каждые девять месяц, пока что не предусмотрено, в течение какого времени эти батальоны будут дислоцированы.