Всеволожск, Ленинградская область, 14 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Три девочки-подростка на велосипедах попали под машину во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате ДТП пострадавшие дети в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Об этом сегодня, 14 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД России по Петербургу и области.

ImpronteDigitali Бронзовый игрушечный велосипед

В 10:15 на 2 км автодороги «Песочная-Кислово» водитель 1969 года рождения, управляющий автомобилем ВАЗ-2105, выезжая со второстепенной дороги, совершил наезд на трех велосипедистов — двух девочек 13-ти лет и одной 12-летней девочки, двигавшихся в организованной колонне.

Водитель, по данным УГИБДД, не имел права управления транспортным средством категории «В». Мужчину направили на медицинское освидетельствование в связи с подозрением на состояние алкогольного опьянения.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.