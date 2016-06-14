Москва, 14 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Российские власти считают неприемлемыми поведение российских футбольных фанатов во Франции, устроивших беспорядки и столкновения с британцами. Об этом 14 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Имели место противоправные действия со стороны болельщиков из разных стран, которые устроили настоящие бесчинства в Марселе и других населенных пунктах, это абсолютно неприемлемо», — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что российские болельщики «будут соблюдать законы той страны, где они находятся», а также призвал «наших болельщиков не реагировать на какие-либо провокации».

При этом Песков подчеркнул, что «защита интересов граждан России, безусловно обеспечивается и будет обеспечена эффективно нашими дипломатическими, консульскими представителями, что и происходит в эти часы».

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что «в этих бесчинствах принимали участие болельщики из целого ряда стран, к сожалению, в том числе и из России».

При этом, комментируя заявления официального представителя СК РФ Владимира Маркина и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, в которых они не согласились с противоправностью поведения российских фанатов, Песков отметил: «Не могу согласиться с этими заявлениями моих коллег, и они не могут ни коим образом отражать официальную точку зрения, на это и прошу ориентироваться».

Напомним, ранее перед матчем сборных России и Англии в рамках Чемпионата Европы-2016 по футболу фанаты обеих команд устроили беспорядки в Марселе. По словам очевидцев, группа российских фанатов численностью около 200 человек атаковала толпу английских фанатов, состоящую из 1000 человек. Впоследствии после окончания матча российские фанаты на стадионе вновь напали на английских фанатов, обратив оппонентов в бегство.