Воронеж, 14 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Одной из основных темой этой недели — и не только для воронежских СМИ — стала информация о закрытии 10 неэффективных ОЭЗ, а также о приостановке работы по созданию новых особых экономических зон.

Пасыев А.В Филиал «Особой экономической зоны» в Елабуге

В Воронежской области, проект ОЭЗ для которой пока не утвержден, как пишет Коммерсантъ-Черноземье, ожидают внесения изменений в профильное законодательство, но отказываться от реализации проекта не планируют. По данным департамента экономического развития региона, новые правила по работе ОЭЗ будут разработаны до конца этого года.

«По информации Минэкономразвития РФ планируется внесение изменений в федеральное законодательство, устанавливающее порядок создания и функционирования ОЭЗ. Дальнейшее развитие проекта ОЭЗ «Центр» зависит от конкретных решений на уровне страны». В департаменте отметили, что на каждый бюджетный рубль, вложенный в инфраструктуру индустриального парка «Масловский» (на его базе планируется создать ОЭЗ с притоком инвестиций к 2025 году в 28 млрд руб., в парке уже размещаются 16 резидентов, шесть из которых запустили предприятия), привлечено 7 руб. частных инвестиций. Из областного и федерального бюджетов на создание инфраструктуры было потрачено более 2 млрд руб. Общий объем вложений резидентов в «Масловский» — более 15 млрд руб. На создание ОЭЗ «Центр» регион планировал привлечь еще 1,2 млрд руб. — за несколько лет в виде возврата из федерального бюджета налоговых сборов, поступающих от «Масловского», — цитирует ответ департамента экономического развития региона «Коммерсантъ».

Воронежский авиазавод завершил 2015 год с убытками, причем гораздо большими, чем ожидалось. Об этом 7 июня сообщил Коммерсантъ-Черноземье. Причина — в недопоставке четырех самолетов, в том числе двух Ан-148, при сборке которых используются узлы и агрегаты, поставляемые украинскими предприятиями. В результате чистый убыток ВАСО за 2015 год составил 3,62 млрд руб. — при плане в 1,6 млрд рублей.

«План был выполнен полностью только в части поставки одного Ил-96−400ВПУ для ФСБ. В то же время авиазавод не передал заказчикам один Ил-96−400VVIP, один Ил-96−300ПУ и два из шести планируемых Ан-148. Также ВАСО не выполнило работы по салону для еще одного Ил-96−300, не поставило пять из шести комплектов агрегатов для Ил-76МД-90А (пилоны, рельсы закрылков и мотогондолы, заказчик — «Авиастар-СП»), пять из 22 — для SSJ 100 (АО «Гражданские самолеты Сухого», ГСС), три из пяти комплектов для Ан-148/Ан-158 (украинское ГП «Антонов») и два из трех комплектов для МС-21 (корпорация «Иркут»)», — пишет издание.

«Большую часть выручки по-прежнему составляет доход от производства четырех Ан-148 (4,49 млрд руб.) и Ил-96−300 (3,19 млрд руб.). Но если по Ил-96 из-за поэтапной оплаты работ недополученная выручка составила всего 223,94 млн руб., то по Ан-148 — более 2 млрд руб. Вину за срыв сроков в ВАСО возлагают на украинских поставщиков. «Со стороны поставщика — днепропетровского ПО «Южный машиностроительный завод» — не были поставлены два комплекта шасси. Было налажено параллельное производство шасси в нижегородском ОАО «Гидромаш», с Минобороны РФ договорились о переносе сроков сдачи указанных машин на 2016 год», — цитирует издание пресс-службу завода.

«Наибольшие риски ждут ВАСО по проекту Ан-148, отмечают эксперты. Так, глава Infomost Борис Рыбак полагает, что кооперация ВАСО с ГП «Антонов» находится под угрозой окончательного срыва: «У проекта Ан-148 уже мало перспектив — самолет был рассчитан только на российский рынок, но геополитическая ситуация изменилась, и не стоит ожидать новых заказов. На международном рынке интереса к Ан-148 нет». А источник «Ъ» на авиационном рынке оценил убыток авиазавода как «нормальный» для предприятия без большого серийного заказа, пояснив, что обслуживание даже простаивающего подобного завода в год обходится примерно в 1,2 млрд руб.», — пишет издание.

В Воронеже власти решили разработать «конкретный план» по снижению аварийности, об этом на минувшей неделе сообщила газета «Берег» по итогам заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как пишет издание, за четыре месяца этого года в Воронеже произошло 301 ДТП — на 5,3% меньше, чем год назад. Погибли 25 человек, 358 — получили ранения. При этом, в Ленинском районе уровень аварийности вырос на 77,8%.

Зафиксирован и рост аварий с участием общественного автотранспорта — с начала года произошло 41 такое ДТП, в них погибли три человека, ранен — 61.

«Важно, что по вине водителей пассажирского транспорта произошло 18 ДТП — на 100% больше, чем в первом квартале 2015 г. — В этих авариях погиб один человек, а еще 20 были ранены», — цитирует газета начальника отдела ГИБДД управления МВД России по Воронежу Андрея Астанина.

Несмотря на регулярные проверки транспорта, констатировали представители прокуратуры на совещании, «некоторые перевозчики не хотят следить за своим подвижным составом и работниками. Пока мы не решим этот вопрос, добиться ничего не сможем. Надо предусмотреть возможность лишать компании маршрутов, если они не соблюдают эти требования».

«Однако председатель городского совета перевозчиков Дмитрий Крутских усомнился в целесообразности таких мер. Он напомнил, что с 2015 г. мэрия начала заключать с транспортниками пятилетние контракты, а взамен предъявила требования по обновлению автопарка и повышению качества обслуживания горожан».

По заявлению Крутских, «предприниматели пошли на большие траты по покупке новой техники, в том числе по лизинговым схемам. Нельзя пугать их по любому поводу лишением маршрутов».

В итоге первый вице-мэр Воронежа по городскому хозяйству Вадим Кстенин заявил, что чиновникам, представителям ГИБДД и перевозчикам надо выработать общую стратегию действий. «Необходимо разработать конкретный план действий с четкими сроками и ответственными исполнителями. Конечно, за год «расшить» все проблемы мы не сможем, но за 2−3 года сделать это вполне реально», — цитирует Кстенина издание.

Еще одну тему поднимает издание в номере от 8 июня — «развитие» пивной индустрии шаговой доступности в Воронеже, о чем неоднократно писало ИА REGNUM.

«В новом доме на Беговой, в котором год назад поселились мои знакомые, открылась уже третья по счету пивнушка-разливушка. А всего таких заведений в их микрорайончике уже пять или шесть. И мои знакомые заволновались: у них уже взрослые дети и внуки, а тут такие соблазны…»

«Закон, позволяющий перевод жилых квартир многоквартирных домов в нежилые помещения, в интересах бизнеса приняли в конце прошлого века. И процесс пошел. Поначалу в этих перепланированных помещениях располагались мирные офисы, конторы, парикмахерские. Затем законотворцам пришла идея очистить наши улицы от хаотично расположенных павильонов, киосков — антисанитария от них и улицы не украшают. Мелкая торговля и бытовые услуги перебрались из них на первые этажи наших домов. Ну, а после того, как приняли закон, разрешающий продажу алкогольной продукции только в стационарных помещениях (а под этот закон опять-таки попадают жилые дома), многие, еще остававшиеся «мирными» «конторки», спешно перепрофилировались в пивные, бары и закусочные…»

«Алкогольная продукция в прямом смысле теперь в шаговой доступности от потребителя. А потребители — в основном, молодежь. Систематическое употребление алкоголя, в том числе пива, находящегося в шаговой доступности, в юном возрасте очень быстро вызывает алкогольную зависимость, от которой до юношеского алкоголизма, как говорят специалисты, один шаг. Когда принимали очередной закон о свободном перепрофилировании деятельности в нежилых помещениях многоквартирных домов, не требующем никакого согласования, то объясняли это тем, что малый бизнес «закошмарили» чиновники. А предусмотреть согласование смены вида деятельности нежилых помещений, встроенных в многоквартирные дома, все же необходимо. Но не с чиновниками, а с собственниками жилых помещений, путем созыва общего собрания. Вот только вряд ли жители проголосовали бы «за» открытие пивнушки, бара или кальянной в своем доме… Получается, что пока интересы собственников жилых помещений — ничто, а интересы «бизнесов» — все? И, похоже, в нашем городе скоро не останется ни одного жилого дома без алкогольного заведения».

Важнейшим событием минувшей недели стал Платоновский фестиваль. Основную массу мероприятий, в том числе бесплатных, организаторы провели на выходных. Так, пишет газета «Коммуна», 12 июня состоялось долгожданное открытие «Зеленого театра» в парке «Динамо» — работы там велись больше года, а приурочили открытие именно к Платоновфесту. Сам «Зеленый театр» находился в разрушенном состоянии более 25 лет — в советское время здесь проводились концерты, кинопоказы. С упадком парка начал разрушаться и театр. После ремонта здесь появилась концертная площадка, вмещающая 1,6 тыс. зрителей.

Первыми, кто опробовал новую концертную площадку, стал фолк-коллектив Lau из Шотландии — в рамках проекта «Музыка мира». «Во втором отделении концерта в уличном амфитеатре звучала музыка в исполнении трио Violons barbares («Варварские скрипки») — мультикультурный проект, соединяющий виртуозов из Монголии (Дандарваанчигийн Энхжаргал, известный под псевдонимом Эпи, — горловое пение, морин хуур), Болгарии (Димитар Гугов — вокал, гадулка) и Франции (Фабьен Гуйо — вокал, перкуссия). Название группы объясняется тем, что двое из музыкантов играют на народных струнных смычковых инструментах» — пишет «Коммуна».

Еще одним событием выходных стал парад уличных театров 12 июня, который приурочили ко Дню России. «Парад, прошедший по проспекту Революции от памятника Андрею Платонову до Никитинской площади, стал самым массовым по количеству участвовавших в нем артистов в истории воронежского форума искусств и приобрел черты праздничного городского карнавала. По традиции возглавили шествие воронежские музыкальные коллективы — Губернаторский эстрадно-духовой оркестр и барабанщицы Воронежского института ФСИН, сообщает областной департамент культуры. Парад уличных театров появился в программе Платоновского фестиваля искусств в 2014 году. Шествие ходулистов, мимов и музыкантов в фантастических костюмах по центральной улице Воронежа стало одним из самых зрелищных событий», — пишет «Коммуна».

На этой неделе суд поставил точку в громком уголовном деле об убийстве у ресторана Il Tokyo в ноябре 2014 года. Бизнесмен Эдуард Ельшин был признан виновным в убийстве 30-летнего мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, Ельшин был взят под стражу прямо в зале суда.

«Судья Ольга Бруданина отметила, что вина Ельшина подтверждается доказательствами, в том числе экспертизами и показаниями свидетелей. Зачитывая приговор, Бруданина отметила, что бизнесмен не признал вину в убийстве Кривошеева. По мнению суда, к убийству привел конфликт в кафе между Ельшиным и Дмитрием Кривошеевым. Ельшин дождался обидчика у выхода из кафе и несколько раз ударил его ножом. Суд по громкому делу об убийстве у IL Tokyo шел почти восемь месяцев. Гособвинитель Виктор Настаушев просил для Эдуарда Ельшина 14 лет колонии строгого режима за умышленное убийство. Адвокаты Ельшина выступили с версией о том, что бизнесмен совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны. Представитель потерпевших Юлия Кириченко от их имени попросила суд о максимальном наказании. Сам Ельшин каялся перед родственниками Кривошеева, обещал отдать свою квартиру сыну погибшего, несмотря на отказ родных Дмитрия брать что-либо «из рук убийцы», — пишет РИА Воронеж.