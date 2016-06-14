Москва, 14 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро к рублю повышены на 15 июня, сообщает Банк России.

ИА REGNUM Валюта

Курс доллара США установлен на отметке 66,0306 рубля, он поднялся на 1,3229 рубля к предыдущему значению. Евро вырос на 1,1265 рубля и составил 74,3174 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ на 15 июня, составила 69,7597, она подорожала на 1,2346 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев считает, что рубль не показал заметной реакции на решение Банка России и сосредоточился на динамике доллара. Роль нефти отошла на задний план и, тем самым, уступила доллару роль ключевого драйвера динамики отечественной валюты.