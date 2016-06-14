Москва, 14 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) рассчитывают, что участие делегации из Уругвая в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поможет определить странам дальнейшие направления сотрудничества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-президентом, председателем Генеральной ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком.

Federico Corral aka Shant Монтевидео, Уругвай

«Мы рассчитываем, что Ваше участие в ПМЭФ позволит определить дополнительные проекты в торгово-экономической сфере, представляющей интерес как для ваших, так и для наших предпринимателей», — говорится в сообщении Лаврова, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

При этом глава МИД РФ добавил, что позиции Москвы и Монтевидео по многим вопросам совпадают.

«У нас с Уругваем очень близкие, а часто совпадающие позиции по многим вопросам международной жизни», — сказал Лавров.