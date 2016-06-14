Канберра, 14 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Японский автоконцерн Toyota назвал цену и комплектацию новой гибридной Toyota Corolla Hybrid, сообщает портал uincar.ru.

uincar.ru Toyota Corolla Hybrid

Цена на новинку стартует с отметки $26 990. Полный перечень оборудования пока не озвучен, хотя известно, что гибрид будет использовать модули от моделей SX и ZR.

Разработчик объявил, что бензиново-электрическая гибридная Corolla будет расходовать в комбинированном цикле 4,1 литра бензина на 100км пробега.

Corolla получила 1,8-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с 60-киловатным электромотором, их совокупная мощность составит около 100кВт, а дополнит этот комплекс автоматическая коробка передач с вариатором Multidrive S.

Toyota сообщает, что это сочетание позволит Corolla Hybrid проехать около 1100 километров без заправки.

Гибридная модель оборудована электронным управлением передних тормозов и большими 296×28 мм вентилируемыми передними дисками.

Стандартный комплект будет включать двухзонный климат-контроль, светодиодные фары и бесключевой доступ к зажиганию.

Автомобиль получит семь подушек безопасности, камеру заднего вида, стабилизатор контроля тяги, противоскользящие тормоза, 16-дюймовые легкосплавные диски и черную тканевую обивку.

Багажник новинки будет увеличен до 360 литров, так как никель-металл-гидридный аккумулятор будет размещен под сиденьями.

Toyota Corolla Hybrid станет уже пятой гибридной моделью компании после Prius, Prius C, Prius V и Camry Hybrid. Автомобиль в ближайшие дни поступит в автосалоны Австралии, но для предзаказа он уже доступен.