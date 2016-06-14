Душанбе, 14 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Четверо вооруженных наркоконтрабандистов из Афганистана 13 июня после полуночи попытались незаконно пересечь государственную границу и проникнуть на территорию Таджикистана, сообщает сегодня, 14 июня, «Азия-Плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра ГУПВ ГКНБ Таджикистана майора Мухаммада Улугходжаева.

brahimjon Rustamov Таджикско-афганская граница

По его данным, при пересечении госграницы нарушители столкнулись с таджикским пограничным нарядом и не подчинились их требованию остановиться. В результате произошла перестрелка. Однако контрабандисты скрылись на территории сопредельного Афганистана.

Инцидент произошел на участке ответственности погранзаставы Пограничного отряда «Хамадони». На месте происшествия обнаружено и изъято более 22 кг гашиша. Следственные органы УГКНБ РТ по Хатлонской области проводят расследование.

Напомним, протяженность таджикско-афганской границы составляет порядка 1,4 тыс. км. Преступные элементы периодически пытаются прорвать линию госграницы, в результате чего происходят перестрелки, иногда приводящие к жертвам как среди военнослужащих, так и среди нарушителей, которые, как правило, оказываются контрабандистами, пытающимися переправить на сопредельную территорию крупные партии наркотических средств.

Через Таджикистан проходит так называемый «Северный маршрут», по которому наркотики из Афганистана поставляются в Россию и Европу.