Барнаул, 14 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. В связи с 30-градусной жарой, установившейся в Алтайском крае, власти региона усиливают разъяснительную работу по вопросам безопасного поведения в водоемах. По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, с начала июня на водных объектах региона погибли восемь человек и только одного купальщика удалось спасти.

ИА REGNUM Одно из популярных мест купания и рыбалки — озеро Краска, Алтайский край

Одина из последних трагедий произошла 12 июня в Павловске. По данным следственных органов, 17-летний подросток находился вместе со своими друзьями в районе пруда. Зайдя в глубокое место открытого водоема, он не смог выбраться и утонул.

«Чаще всего гибнут взрослые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, и дети, оставленные без присмотра. Главные причины гибели людей на воде — грубые нарушения правил безопасного поведения, самоуверенность и безрассудство. Трагедии происходят по причине нарушения простых правил безопасности, как при купании, так и при использовании маломерных судов», — отмечают в Главном управлениие МЧС России по Алтайскому краю.

«Информирование населения об основных правилах безопасного поведения на водоемах должно находиться на особом контроле у органов исполнительной власти и местного самоуправления. В настоящее время — в период прохождения паводка на территории региона и установления аномально жаркой погоды — это особенно актуально», — заявил сегодня, 14 июня, на аппаратном совещании первый вице-губернатор Алтайского края Сергей Локтев.