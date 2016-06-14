Москва, 14 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Мужчина в Москве открыл огонь по детской площадке. Ранение получил подросток, передают «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

Стрельба из пневматического ружья началась в районе Новокосино сегодня, 14 июня, примерно в десять утра. Злоумышленник открыл огонь из квартиры четвёртого этажа. Прогремели три выстрела, и одним в затылок был ранен подросток.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Личность стрелявшего удалось установить. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.