Курган, 14 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум.



bystrokuhni.ru Потоп в квартире

Потоп в квартирах курганцев во время капремонтов домов взорвал интернет-сообщество: в соцсетях — фотофакты и комментарии в адрес властей, подрядчиков и строителей. При этом компания, выполняющая капремонт в курганском доме 205 по улице Пушкина, где из-за буквального отсутствия крыши обвалился потолок, не чувствует себя виновной в случившемся, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане затопило квартиры в домах во время грозового шторма. Серьезно пострадал дом 205 на ул. Пушкина. Фотографии «вселенского потопа», который случился там в ночь на 12 июня, были выложены в группе «Типичный Курган» в одной из социальных сетей. Рухнувший потолок, тазы и ведра, наполненные водой, отвалившаяся штукатурка со стен — все это красноречиво доказывает: дом затопило серьезно.

Произошел потоп из-за отсутствия крыши — ранее в доме начали капремонт кровли. Прежнюю крышу подрядчики сняли, а новую ещё не сделали."В квартирах потолки падали!», — сообщают жители дома. Пострадало, по их словам, несколько квартир.

Одна курганка пишет: «Вторые сутки люди без электричества и газа, 6 (3 детей) человек, эвакуировали ГО и ЧС в гостиницу. Подрядчик на звонки не отвечал весь день, потом приехал и сказал: «Побелим, покрасим!». По поводу переселения в более комфортные условия «кормит завтраками».

Жители дома сообщают, что им отключили свет, газ, горячую воду. «Походили, посмотрели, на вопрос «когда свет дадут?», ответ — «когда стены просохнут». А когда стены просохнут? Ответ — когда крышу закроют. А когда крышу закроют? Ответ — когда нового подрядчика найдем! Кто виноват? Люди? Которые платят за капремонт, и все текущие ремонты, и содержание дома? Продукты испорчены, готовить не на чем, детей помыть и то никак: только вода холодная, не согреть», — пишет человек, знающий проблемы пострадавшего дома.

Крыша вместо шифера прикрыта пленкой, которая порвалась, и потоки воды хлынули по потолку и стенам сперва квартир на верхних этажах, потом спустилась и на нижние.

Семья Ксении Шаляпиной живет в трехкомнатной квартире вшестером, передает Znak.com. «Проснулась я под дождем! — рассказывает Шаляпина агентству. — Звоню соседке — она в истерике: на нее упал потолок с люстрой и женщину ударило током. Вода прокапала все до первого этажа. Из нашего натяжного потолка МЧС сливали воду. По стенам текла вода, ковры, одежда, мебель — все промокло. Сейчас везде мошки и невыносимая сырость, я не знаю даже, с чего начать, — мы только сделали ремонт».

А главный инженер ООО «ЗауралРегионСтрой» — того самого подрядчика, — Владимир Маслов заявил изданию, что они готовы предоставить пострадавшим съемную квартиру и провести ремонт в их испорченном жилье. По его словам, в прорыве плёнки виноваты ливни. «Если за полтора дня выпала месячная норма осадков — как можно это предугадать? Нормальные-то крыши протекают, а тут ремонт идет, она только пленкой затянута — нормальный рабочий процесс», — заявил он Znak.com.

Курганцы в социальных сетях сообщают, что подобная ситуация была недавно в доме на ул. Машиностроителей, 11 и на ул. Блюхера, 28. «У нас то же самое, хоть и не так катастрофично. Затянули плёнкой, вместо снятой крыши, но неправильно, и вода по стенам пошла в квартиры. Володарского, 37, — жалуются курганцы. — На доме по Коли Мяготина, 95 тоже делают крышу, и тоже плаваем».