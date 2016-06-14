Краснодар, 14 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае последний месяц весны ознаменовался подорожанием ряда продовольственных товаров. Так, по данным Краснодарстата, по сравнению с апрелем в мае наиболее значительно возросли цены на свёклу столовую на 24,4%, лимоны — на 17,5%, картофель — на 15,8%, лук репчатый — на 13,5%, морковь — на 10,1%, свежую капусту — на 9,2%, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Suivre Michael Simkin Покупка овощей

В пределах 2,1 — 5% подорожали мороженая и охлажденная рыба лососевых пород, майонез, баранина, сгущенка, шоколад, яблоки. На 1% — 2%, в частности, повысились цены на сырки творожные, минеральную воду и соки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сосиски, сардельки, фарш мясной, свинину, водку, маргарин.

В то же время стали дешевле огурцы свежие на 30,8%, яйца — на 12,9%, помидоры свежие — на 12,3%, апельсины — на 4,5%. В пределах 1% — 2,2% снизились цены на консервы мясные, кур охлажденных и мороженых, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, овощи замороженные, чеснок, сахар, пшено.

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Среди непродовольственных товаров прирост цен (в пределах 4% — 10,4%) был отмечен на обувь, металлочерепицу. Подорожание затронуло (в пределах 1,1 — 2,6%) и летнюю одежду для девочек-дошкольников, блузки и сорочки для школьников, носки, отечественные легковые автомобили, печи микроволновые, зонты. А вот на отдельные виды медикаментов, ковры, мониторы для настольного компьютера, планшетные компьютеры, цветные телевизоры, фотоаппараты, смартфоны было зарегистрировано снижение цен в пределах 1% — 7,4%.

В группе услуг населению возросла стоимость проезда в поездах дальнего следования на 12,4%, занятия в плавательных бассейнах подорожали на 10,7%, санаторно-оздоровительные услуги — на 7%, правового характера — на 2,5%, занятий на курсах иностранных языков — на 1,5%, проживания в гостинице — на 1,2%. В тоже время было отмечено снижение стоимости зарубежных туров в пределах 2,1%-1%. А стоимость поездки в Грецию, напротив, повысилась на 0,7%.

Добавим, что индекс потребительских цен в Краснодарском крае составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 100,7%, непродовольственные товары — 100,4%, услуги — 100,4%, а по сравнению с декабрём 2015 года — 103,2%, в том числе на продовольственные товары — 103,4%, непродовольственные товары — 103,7%, услуги — 102%.