Уфа, 14 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Прокуратура Башкири выявила нарушения антикоррупционного законодательства в Государственном казенном учреждении «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». Отдельные сотрудники ведомства состояли в коррупционных связях с подрядными организациями, сообщает пресс-служба прокуратуры 14 июня.

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По данным прокуратуры, главный специалист отдела комплектации действовала в интересах ООО «РИАН» при проведении закупок оборудования для детских садов: она подготовила заведомо невыполнимое другими участниками техническое задание и передала его в Госкомзаказ региона. В связи с победой в аукционе директор ООО «РИАН» подарил начальнику отдела закупок республиканского Госкомзаказа планшет Applе iPad. Посредником в передаче компьютерной техники выступила сотрудница управления. Чиновник вернул незаконный подарок.

По данным фактам прокуратура республики организовала доследственную проверку, по итогам которой в отношении директора ООО «РИАН» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Прокуратура также возбудила в отношении компании, в интересах которой совершено коррупционное правонарушение, административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения суд оштрафовал организацию на 1 млн рублей. По результатам рассмотрения представления прокуратуры республики руководитель Управления капитального строительства привлек заместителя начальника по техническим вопросам к дисциплинарной ответственности, начальник и главный специалист отдела комплектации уволились со службы.