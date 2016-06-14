Архангельск, 14 июня, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Депутаты Архангельской городской думы опубликовали свои доходы за 2015 год. Так, согласно официальным данным, размещенным на сайте мэрии города, спикер гордумы Валентина Сырова задекларировала доход в 1,9 млн рублей, ее заместитель Татьяна Боровикова заработала 1,7 млн рублей, еще один зам Максим Корельский — 5,3 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По официальным данным, в собственности спикера гордумы Сыровой две квартиры, одна из которых площадью 311 кв. метров расположена на Кипре. В пользовании значится квартира, жилой дом и земельный участок. Супруг Валентины Сыровой задекларировал доход в более чем 25 млн рублей. В его собственности три земельных участка под эксплуатацию магазинов, здания магазинов, нежилые помещения, две квартиры, автомобиль «Мерседес 320».

Заместитель городской думы Татьяна Боровикова имеет в собственности два земельных участка общей площадью более 4 тысяч кв. метров, жилой дом, квартиру и гаражный бокс. В пользовании недвижимого имущества нет. Доходы ее ближайших родственников не представлены.

Еще один заместитель спикера гордумы Максим Корельский, осуществляющий свои полномочия на безвозмездной основе, за прошлый год заработал 5,3 млн рублей, в собственности две квартиры, автомобиль «LAND ROVER DISCOVE RY 4». Доход супруги составил 691 тыс. рублей, никакой собственности не имеет, в пользовании квартира площадью 118,9 кв метров.

Самым богатым депутатом Архангельской городской думы можно назвать председателя комиссии по экономике, собственности и предпринимательству Александра Фролова. Его доход за прошлый год составил более 103 млн рублей. В собственности несколько земельных участков, нежилых помещений, зданий под магазины и торговые центры, два автомобиля и мототранспорт. В пользовании — еще не сформированный земельный участок и земельный участок площадью 393 кв. метра. Супруга самого богатого депутата гордумы задекларировала доход в размере 20 млн рублей. В ее собственности два автомобиля, три квартиры, жилой дом и земельный участок.

Свои доходы и представил, так называемый, «депутат — невидимка» Михаил Корнеев, который пропускает сессии городской Думы. За прошлый год его доход составил 1,7 млн рублей, в собственности комната площадью 17,4 кв. метра, автомобиль «BMW X3». В пользовании квартира площадью 42 кв. метра. Что касается остальных депутатов, в среднем их доход составил от 800 тыс. рублей до 4 млн рублей.

Всего Архангельская городская дума насчитывает 31 депутата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои доходы за прошлый год уже представил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, депутаты Госдумы, областные парламентарии, руководители областной прокуратуры регионального УМВД.