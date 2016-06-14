Анкара, 14 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум.



Курды. 1915

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 14 июня, что Турция не позволит сотрудничать с террористическими организациями, даже теми, которых поддерживает коалиция во главе с США по борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ), сообщает Reuters.

С таким заявлением Йылдырым выступил на заседании парламента страны.

Позиции Анкары и Вашингтона диаметрально противоположны относительно роли поддерживаемых США курдских вооруженных формирований. В Турции они считаются террористами, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, тогда как в США их рассматривают в качестве ключевого партнера в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).