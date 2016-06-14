Москва, 14 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Московской патриархии и ФСБ РФ Евгений Петрин обжаловал приговор о госизмене. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил его адвокат Иван Павлов.

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«С учетом обвинительного характера процесса, он (Петрин) заранее подготовил жалобу и уже подал ее», — сказал защитник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника Московской патриархии Евгения Петрина к 12 годам заключения по делу о государственной измене.

Кроме того, по решению суда, Петрин также обязан выплатить 200 тыс. рублей штрафа.

Дело бывшего сотрудник Московской патриархии рассматривалось судом в закрытом режиме, так как имеет гриф «секретно».

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