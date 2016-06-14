Калининград, 14 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Калининградской области офицер осуждён за незаконное приобретение психотропных веществ. Как сообщили сегодня, 14 июня, корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Балтийскому флоту, на скамье подсудимых оказался лётчик-оператор войсковой части № 30 866 (военный аэродром в пос. Чкаловск) капитан Максим Седов.

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По данным следствия, в сентябре 2015 года Седов купил в Калининграде у своего знакомого амфетамин массой 7,275 грамма. В тот же день наркотик был изъят у офицера сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия и в суде Седов вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. В итоге Калининградский гарнизонный военный суд приговорил капитана к четырём годам лишения свободы условно.

ИА REGNUM уточняет, что на минувшей неделе в Калининградской области было возбуждено уголовное дело в отношении ещё одного военнослужащего Балтийского флота. За приобретение марихуаны был арестован наводчик гранатомётного отделения батальона морской пехоты Сергей Коваль.