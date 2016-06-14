Казань, 14 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум.



Константин Маковский. В парке. 1881

Работы по обновлению и озеленению казанских парков и скверов в течение летних месяцев будут выполнены в сквере по ул. Парина и Горкинско-Ометьевском лесопарке, парках им. Урицкого, «Крылья Советов», «Черное озеро» и Лядском Саду. Общая сумма средств, выделенных на благоустройство городских зон отдыха, достигнет 450 млн рублей, сообщает 14 июня портал мэрии Казани.

В частности, в сквере, находящемся на улице Парина между между Деревней Универсиады и станцией метро «Проспект Победы», появится разноуровневое освещение, спортивная площадка и детская тематическая зона.

В Горкинско-Ометьевском лесопарке обустроят лыжную трассу, велодорожки, детскую и спортивную площадки. В парке им. Урицкого восстановят берега, отремонтируют пирс и мостики, оборудуют площадку для выгула собак.

В осенний период в каждой указанной зоне высадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Для реализации запланированных работ 300 млн рублей будут выделены из бюджета Татарии, 150 млн рублей — привлечены из внебюджетных источников, отмечают в мэрии.