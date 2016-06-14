Ростов-на-Дону, 14 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону неизвестные пробили колёса 10 автомобилей. Об орудующих вандалах в социальной сети «ВКонтакте» сообщил пользователь, обнаруживший утром результат проделки злоумышленников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, к записи автор прикрепил фотографии с места происшествия.

Google Pictures Проколотое колесо машины

«Несколько месяцев назад уже писал про массовое пробитие колёс на ул.Московской. Этой ночью повторилось. Более 10 автомобилей пострадало», — написал Никита Попович.

Пользователи принялись активно обсуждать, почему вандалы активизировались. Кто-то считает, что автовладельцы припарковались в неположенном месте или неправильно, но устраивать самосуд из-за этого не стоит.

«Мы не спорим, что паркуемся неправильно. Пусть вызовут ДПС, и они с нами разберутся, никто не против. Действуйте законным способом, раз уж на то дело пошло», — считает один из комментаторов.

Другие предполагают, что причиной послужила зависть, хотя машину приобрести сегодня легче простого.

Напомним, что в центре донской столицы у 70 машин за ночь были проколоты колёса. Кто совершил злодеяние, так и остаётся неизвестным. Орудовали автомобильные вандалы в феврале текущего года.