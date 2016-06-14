Брюссель, 14 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум. На территории Восточной Европы уже в начале 2017 года НАТО предполагает разместить четыре своих батальона: по одному — в Польше и в прибалтийских странах. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Североатлантического альянса, передаёт Life.

Michał Zielińsk Контингент НАТО

Отмечается, что численность военного контингента в каждом из батальонов составит 800−1000 человек. Военнослужащие в батальонах будут регулярно меняться — примерно каждые полгода или девять месяцев.

Согласно данным представителя НАТО, основная часть контингента будет поставляться одной из стран НАТО. Два из четырех батальонов будут состоять из военнослужащих США и Германии.

Заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц заявил, что размещение батальонов НАТО в Восточной Европе — это «ответ на действия РФ в отношении Украины», передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал намерения германского руководства взять на себя ответственность за увеличение военного контингента НАТО в странах Прибалтики, так как в условиях приближающейся даты 22 июня подобные действия являются серьезной ошибкой.

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