Оконное ЧП в Бийске: выпал 4-летний мальчик
Барнаул, 14 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Беспечность бийчанки привела к травме ее 4-летнего сына. Женщина на некоторое время оставила ребенка одного в комнате, где было открыто окно. В отсутствие взрослых мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна на пятом этаже. ЧП произошло 12 июня. О проведении доследственной проверки по факту произошедшего сообщила сегодня, 14 июня, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.
По ее словам, в результате падения ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение.
Жизни и здоровью маленького бийчанина в настоящее время ничего не угрожает, а вот в городе Камышине Волгоградской области спасти пятилетнюю девочку, выпавшую из окна девятого этажа общежития, врачам не удалось.
Как уже сообщало ИА REGNUM, днем женщина буквально на 15 минут отлучилась в магазин за продуктами, а когда вернулась, увидела свою дочь, лежащей на земле. Сама мама погибшего ребенка пояснила, что когда уходила, окна в комнате были открыты настежь. Вероятнее всего девочка, оставшись без присмотра, забралась на подоконник, потеряла равновесие и выпала из окна.
В Екатеринбурге 8 июня из окна 7-го этажа выпал 12-летний мальчик. По предварительным данным, мать ребёнка заснула днём и проспала до 18:00. Когда проснулась, то не обнаружила ребёнка в квартире и начала его искать. Предположительно, мальчик самостоятельно открыл окно и выпал.
Буквально на следующий день в Екатеринбурге произошла еще одна трагедия — 8-летний мальчик скончался от полученных травм, выпав из окна дома на 4-м этаже.
В Санкт-Петербурге 31 мая выпал из окна и погиб 2-летний мальчик. По данным СМИ, в квартире в момент трагедии находилась 26-летняя неработающая мать ребенка, которая кормила 7-месячную дочь и упустила из виду сына. Отец в это время был еще на работе.
Следственные органы обращаются к родителям с предупреждением: не оставлять детей без присмотра, не держать окна открытыми в присутствии находящегося в помещении ребенка. Ни в коем случае не надеяться на прочность антимоскитных сеток.
Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно, — призывают в СК.