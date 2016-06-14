Барнаул, 14 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Беспечность бийчанки привела к травме ее 4-летнего сына. Женщина на некоторое время оставила ребенка одного в комнате, где было открыто окно. В отсутствие взрослых мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна на пятом этаже. ЧП произошло 12 июня. О проведении доследственной проверки по факту произошедшего сообщила сегодня, 14 июня, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

СУ СК РФ по Алтайскому краю Открытое окно — источник опасности для детей

По ее словам, в результате падения ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение.

Жизни и здоровью маленького бийчанина в настоящее время ничего не угрожает, а вот в городе Камышине Волгоградской области спасти пятилетнюю девочку, выпавшую из окна девятого этажа общежития, врачам не удалось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днем женщина буквально на 15 минут отлучилась в магазин за продуктами, а когда вернулась, увидела свою дочь, лежащей на земле. Сама мама погибшего ребенка пояснила, что когда уходила, окна в комнате были открыты настежь. Вероятнее всего девочка, оставшись без присмотра, забралась на подоконник, потеряла равновесие и выпала из окна.

В Екатеринбурге 8 июня из окна 7-го этажа выпал 12-летний мальчик. По предварительным данным, мать ребёнка заснула днём и проспала до 18:00. Когда проснулась, то не обнаружила ребёнка в квартире и начала его искать. Предположительно, мальчик самостоятельно открыл окно и выпал.

Буквально на следующий день в Екатеринбурге произошла еще одна трагедия — 8-летний мальчик скончался от полученных травм, выпав из окна дома на 4-м этаже.

В Санкт-Петербурге 31 мая выпал из окна и погиб 2-летний мальчик. По данным СМИ, в квартире в момент трагедии находилась 26-летняя неработающая мать ребенка, которая кормила 7-месячную дочь и упустила из виду сына. Отец в это время был еще на работе.

Следственные органы обращаются к родителям с предупреждением: не оставлять детей без присмотра, не держать окна открытыми в присутствии находящегося в помещении ребенка. Ни в коем случае не надеяться на прочность антимоскитных сеток.

Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно, — призывают в СК.