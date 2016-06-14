Лондон, 14 июня, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Британский футбольный клуб «Эвертон» официально объявил о назначении Рональда Кумана на пост главного тренера команды, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

Wouter Engler Рональд Куман

Контракт с голландским специалистом подписан на три года.

В прошлом сезоне Рональд Куман тренировал «Саутгемптон», занявший 6-е место в чемпионате Англии. «Эвертон» занял в нем 11-ю строчку, что стало причиной увольнения тренера Роберто Мартинеса.

По сообщениям британских СМИ, Куман станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров английской премьер-лиги. Его зарплата равна € 9 млн в год.

Сам Куман отметил, что с большим воодушевлением воспринял свое назначение. Он сообщил, что верит в эту команду, ее болельщиков и в будущие достижения.