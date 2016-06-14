Симферополь, 14 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Одна из самых старых самок амурского тигра сафари-парка «Тайган» в Крыму показала посетителям четверых новорожденных тигрят. Им меньше недели и они ещё слепые, но Василиса (так зовут тигрицу) не боится людей и позволяет фотографировать потомство с близкого расстояния, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Новорожденные амурские тигрята с мамой

«Родители тигрят — Василиса и Скиф, но самцы у амурских тигров в воспитании потомства не участвуют, так что Скиф в соседнем вальере. Родилось три самки и один самец. Мальчик и девочка уйдут по обмену в один из российских зоопарков», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

По его словам, сейчас в парке около 50 амурских тигров.