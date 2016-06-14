Мурманск, 14 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум.



skeeze Круизный лайнер

В порт Мурманск зашёл первый в летнем навигационном сезоне 2016 года круизный лайнер Silver Explorer. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

«Оператором судна является компания Silversea Cruises, специализирующаяся на организации круизов премиум-класса на небольших судах по всему миру, — отметили в министерстве. — Лайнер зафрахтован под флагом Багамских островов. Его длина — 108 метров, ширина — 16 метров, осадка — 7 метров».

Судно вмещает до 132 пассажиров в 66 номерах и обладает ледовым классом 1А. По информации мурманских властей, в столице Кольского Заполярья Silver Explorer пробыл до вечера 13 июня, затем судно направилось вдоль северного побережья Кольского полуострова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, через несколько дней, 16 июня, самый мощный в мире атомный ледокол «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» отправится из порта Мурманск в первое в этом году путешествие по покорению вершины планеты — Северного полюса, которое продлится до 28 июня 2016 года.

Добавим, в конце прошлого года заполярные власти признали, что не знают, как развлекать пассажиров круизных судов. По словам начальника отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Анны Поповой, основная задача властей на текущий момент заключается в совместной работе нескольких ведомств по формированию особого туристического продукта.