Осло, 14 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум.



frankbeckerde Самолеты в небе

Норвегия закрыла часть своего воздушного пространства для полетов из-за технических проблем, заявила компания-оператор аэропортов Avinor. Об этом сообщает Reuters.

«Мы работаем над решением проблемы. Стоит ожидать задержек, однако мы не можем сказать насколько долгих», — отметил официальный представитель компании в интервью Reuters, который добавил, что пространство над столицей страны Осло открыто, а запрет действует в отношении западных областей Норвегии.

В свою очередь, европейская организация по безопасности воздушной навигации Евроконтроль выступила с заявлением в официальном микроблоге в Twitter, согласному которому неполадки произошли на одной из радарных станций в Ставангере, столице нефтяной индустрии страны.