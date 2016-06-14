Иваново, 14 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Ивановскую область с рабочей поездкой сегодня, 14 июня, посетит заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

m.government.ru Ольга Голодец

В рамках визита высокопоставленная чиновница посетит социальные объекты: проверит ход программ по развитию медицинской помощи и дошкольного образования, подготовку региона к летней детской оздоровительной кампании, а также развитие сферы высшего образования. Кроме того, она проведет совещание по вопросам развития социальной сферы Ивановской области. Также запланировано участие вице-премьера в церемонии открытия юбилейного Десятого Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало».