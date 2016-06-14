Санкт-Петербург, 14 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Инициативная группа общественных активистов предложила широко отметить 25-летие возвращения городу на Неве исторического названия Санкт-Петербург и провести Форум петербуржцев с участием семейных династий, внесших максимальный вклад в развитие города. Об этом ИА REGNUM сообщил 14 июня исполнительный директор АНО «Наблюдатели Петербурга» Алексей Захарцев.

БенжаменПатерсен. Вид Сенной площади в Санкт-Петербурге. 1800

Как известно, 12 июня 1991 года в Ленинграде был проведен референдум, на котором 54% участников высказались за возвращение городу исторического имени Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинград был переименован в Санкт-Петербург.

Как сообщается, представители ряда муниципалитетов, общественных организаций предложили подготовить к сентябрю акцию «Моя семья — родному городу», посвященную семейным династиям Петербурга-Ленинграда.

А 6 сентября, в 25-ю годовщину возвращения городу исторического имени, будет проведен Форум петербуржцев, на который будут приглашены руководители города, известные петербуржцы, представители общественных организаций.

Инициаторы предполагают, что на Форуме будет сформирована Ассамблея петербуржцев, или Клуб коренных петербуржцев. Возможно, в перспективе эта организация станет общественным экспертным советом по вопросам развития города.

Как сообщил Захарцев, до 10 августа оргкомитет будет принимать документы, фотографии, а также сочинения «Моя семья — родному городу» от представителей семейных династий, проживающих в северной столице свыше 150 лет.