Грозный, 14 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Шатойском районе Чечни начали строить новые дома для жителей села Гуш-Корт, потерявших жилье в результате оползня. Новый поселок на 30 домов будет готов уже к началу следующего месяца. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Мартирос Сарьян. Мой дом строится. 1932

«Я поставил задачу к началу июля заселить пострадавшие семьи в новые дома. Конечно, потребуется серьёзная помощь федерального центра. Происходящие оползни — только начало. Процессы зафиксированы во всех горных районах», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» после посещения разрушенного селения.

Как отметил Кадыров, «увиденное производит очень сильное впечатление: кажется, что весь населенный пункт ползет вниз». Разрушенными, по словам руководителя республики, оказались дороги, газопровод, водопровод, линии ЛЭП. По поручению Рамзана Кадырова, оперативный штаб по организации восстановительных работ возглавили председатель парламента ЧР Магомед Даудов и председатель Счётной палаты ЧР Иса Тумхаджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Гуш-Керт Шатойского района Чечни оказались разрушенными оползнем 10 домов. Без крова остались 52 человека. Еще 17 домов имеют серьезные повреждения и не пригодны для проживания. Ранее оползнем были уничтожены 22 дома в селении Ца-Ведено. В республике из-за угрозы оползней объявлен режим чрезвычайной ситуации в 11 районах: Шатойском, Шаройском, Шалинском, Итум-Калинском, Веденском, Курчалоевском, Сунженском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Ножай-Юртовском и Грозненском.