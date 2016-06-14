Рязань, 14 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Рязанской области из-за вспышек вируса африканской чумы свиней введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, режим введен с 10 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Ковалев.

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Режим ЧС введен «в целях оперативного реагирования» и «недопущения дальнейшего распространения заболевания на территории региона».

ИА REGNUM отмечает, что вспышки заболевания были зафиксированы в в Пителинском, Кораблинском, Чучковском, Сасовском, Шацком и Сапожковском районах Рязанской области.

В мае 2016 года постановлением губернатора Рязанской области был введен запрет на ввоз свинины, живых поросят комбикормов из Брянской, Орловской, Калужской и Липецкой областей на 60 дней.