Киев, 14 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Власти Украины все еще ждут от стран Североатлантического альянса поставок летального оружия. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил председатель парламента Украины Андрей Парубий во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парубий

«Мы (власти Украины) рассчитываем на политическую и финансовую поддержку, усиление экономических санкций по отношению к «агрессору» и другие виды помощи, — сказал он. — В том числе поставки в нашу страну летальных вооружений».

При этом Парубий добавил, что Украина предложила военному блоку создать трастовый фонд по противодействию информационной войне.

«Украина предложила НАТО создать трастовый фонд по развитию потенциала нашего государства в сфере стратегических коммуникаций для противодействия масштабной информационной войне», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сенат США в мае текущего года в проекте бюджета на 2017 финансовый год предусмотрел до $0,5 млрд на помощь Украине. Согласно законопроекту данная сумма может быть выделена Киеву для оказания помощи «в области безопасности, включая помощь на летальные средства».

При этом Украина может получить лишь $250 млн., а остальное получит лишь после того, как глава Пентагона лично засвидетельствует, что Киев принял существенные меры, направленные на проведение институциональных реформ в системе обороны, в вопросе борьбы с коррупцией.

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