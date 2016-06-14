Челябинск, 14 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Выезд из микрорайона Чурилово города Челябинска затруднен, в связи с затоплением основной дороги связывающей с городом, передает корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Размытая дорога

Новая неделя для жителей новостроек Чурилово началась с огромной пробки. Выехать из района, как и попасть в него, можно лишь простояв в двухчасовой пробке. Причина затора в затоплении улицы Линейной, соединяющей Чурилово с другими районами города. Глубокое затопление дорожного полотна вызвано ливнями, прошедшими 11 и 12 июня. Ливневые стоки затопили ниши участков дороги до уровня, при которых некоторые легковые автомобили глохли в лужах, образуя препятствия на транспортной артерии. Некоторые автомобилисты, проезжая через водную преграду, лишились регистрационных номеров. Найти позже номера получалось лишь в тех местах, где дорожные службы откачали воду.

Власти города сообщают, что в курсе проблемы. Ведется работа. Однако делать постоянную ливневку слишком дорого. По проекту сделать водоотвод не получится из-за отсутствия средств. «Для того, чтобы ситуация не повторялась, проводятся превентивные мероприятия, уже прокопали водоотливы», — сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев порталу «Первый областной».

Отметим, в 2015 году, примерно в эти же летние дни, после подтоплений Челябинска, Евгений Тефтелев заявил, что вопрос находится на особом контроле и будут приняты соответствующие меры.

Напомним, улица Линейная является линейным объектом территориального обустройства и находится в стадии незавершенного строительства. Для завершение плановых работ, по оценкам властей, необходимо около миллиарда рублей. По причине недофинансирования не построены дополнительные полосы, а также сопутствующие инженерные элементы такие как ливневая канализация.

Вопрос благоустройства строящихся районов Челябинска периодически поднимается самими жителями новостроек. Помимо нехватки мест в детских садах и школах, в последнее время обострилась проблема транспортной доступности. Застройка жилых микрорайонов, без обеспечения соответствующей дорожной инфраструктуры, создает сложность выезда и въезда жильцов. Нерешенность и не решаемость проблем новых жилых районов подвигает людей выходить на пикеты и митинги. Одной из последних инициатив активистов микрорайона Чурилово был сбор подписей под обращением к областному и городскому руководству, в котором горожане обращают внимание властей на отсутствие развития дорожной инфраструктуры к микрорайону, несмотря на интенсивное строительство. Если в ближайшее время меры приняты не будут, то район ожидает перманентный транспортный коллапс. Под обращением подписалось более 4000 жителей.

Напомним, на текущий момент Тракторозаводской район Челябинска, в который входит микрорайон Чурилово, остался без руководителя. Глава района Евгений Крехтунов подал в отставку после заявлений главы Челябинска Евгения Тефтелева о санкциях в отношении нерадивого исполнения обязанностей по благоустройству вверенных территорий. Совет депутатов района принял отставку, назначена процедура отбора и утверждения нового руководителя района.