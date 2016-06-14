Кострома, 14 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Костромской областной детской больнице из-за антисанитарных условий на 80 суток закрыта прачечная. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Димитровского районного суда.

(сс) GregMontani Стирка

Суд счел, что антисанитарное состояние прачечной создает реальную угрозу здоровью пациентов и может привести к распространению инфекции, ухудшению состояния больных детей, которые наиболее восприимчивы к воздействию негативных факторов и более уязвимы для заболеваний. Также у работников прачечной фактически отсутствуют надлежащие условия труда, что в свою очередь может привести к возникновению заболеваний у них.

Согласно предоставленным суду доказательствам, на стенах и потолке прачечной отслаивается краска и штукатурка, есть трещины и щели. Пол помещения проваливается и на нем образуются лужи, плитка на стенах выбита, нет системы механической приточной вентиляции, а поверхность стеллажей для хранения белья не гладкая, «что не дает возможности качественно производить уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств». Причиной такого состояния прачечной, как пояснили в пресс-службе суда, стало недостаточное финансирование больницы.

Суд также внес в областной департамент здравоохранения представление, в котором потребовал принять меры «по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выразившегося в нарушении ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» санитарных норм при эксплуатации прачечной».