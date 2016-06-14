Калининград, 14 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Калининграде оперативники регионального управления ФСБ изъяли из незаконного оборота 100 тонн спирта. Как сообщили сегодня, 14 июня, корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, в ходе спецоперации были проверены более 30 пунктов — базы, склады и оптово-розничные сетевые магазины.

УФСБ по Калининградской области Изъятый в Калининграде спирт

В частности, на нескольких производственных базах, не имеющих лицензии Росалкогольрегулирования, были обнаружены автоматические линии розлива для производства водки. Там же находилось в большом количестве этикетки различных водочных наименований, тара и крышки для бутылок.

Кроме ста тонн спирта, сотрудники УФСБ изъяли свыше 25 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции и с признаками подделки федеральных специальных марок.

«В настоящее время управлением Федеральной налоговой службы по Калининградской области оценивается ущерб, причиненный бюджету Калининградской области и Российской Федерации, — уточнили в УФСБ. — Также проводится экспертиза арестованной продукции на предмет соответствия ГОСТу и безопасности для жизни и здоровья граждан».