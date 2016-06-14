Сеул, 14 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Компании Hyundai Motor и Kia Motors отзывают около 370 тыс. автомобилей в США и Южной Корее, официально сообщили 14 июня представители этих компаний, входящих в одну группу.

autoevolution.com HYUNDAI Tucson

В сообщении указано, что Hyundai отзовет в США 81 тыс. внедорожников Tucson из-за ненадежности дополнительного замка крышки капота, и еще 62 тыс. таких автомобилей будет отозвано в Южной Корее. Отзыву подлежат автомобили, произведенные в Южной Корее с 19 мая 2015 г. по 14 марта 2016 г. Вторичный замок крышки капота признан недостаточно надежным и отказ основного замка может спровоцировать открытие капота во время движения, что может привести к ДТП.

Kia Motors по той же причине отзовет 219,8 тыс. минивэнов Sedona, произведенных в период с 15 июня 2005 г. по 4 апреля 2014 г.