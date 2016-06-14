Якутск, 14 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Якутии объём водки, употребляемой в расчёте на душу населения, в 1,5 раза больше, чем по России в целом. Таковы данные «Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя» (ЦИФРРА), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, если по данным за первый квартал 2016 года на душу населения в целом по России было продано 1,4 литра водки, то в Якутии — 2,2 литра. Существенно чаще, чем жители России, якутяне также покупают ликёро-водочные изделия: 2,2 литра на душу населения против 1,6 литра.

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Остальные алкогольные напитки (кроме фруктового вина) в республике продаются реже, чем в среднем по России. Исключениями являются только фруктовое вино (его покупают сравнительно немного, но чуть больше, чем в остальных регионах), а также пиво, которого якутяне приобретают почти столько же, сколько в целом жители страны — 12,7 литров на душу населения в Якутии и 12,9 литров — в России. «Вроде бы ничего такого, что подтверждало антиалкогольную революционность региона и его передовые позиции — та же безнадега и сплошная риторика. И это зона российской трезвости, передовой рубеж российского отрезвления, где уже более 50 населённых пунктов объявили о своей трезвости. Один шаг до введения регионального Сухого закона… Регион, где уже больше года господствуют спецмагазины…», — комментирует объёмы продаж алкоголя в Якутии генеральный директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Судя по представленной центром таблице продаж алкогольной продукции за первый квартал 2016 года, в республике объёмы реализации по сравнению с 2015 годом по многим позициям падают, в том числе продажи вина снизились на 21%, виски — на 3%, водки — на 7,43%, коньяка — на 13,19%, слабоалкогольных напитков — на 15,79%, шампанского и игристых вин — на 4,19%. Несущественно увеличились объёмы реализации пива, более ощутимо — ликёро-водочных изделий с долей алкоголя свыше 25% (рост 3,7%) и винных напитков (на 16%), в 3,5 раза — прочей алкогольной продукции (сидра, медовухи и т.д.).

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Вадим Дробиз обращает внимание на иллюзорность этих статистических данных: «Не зря стоны легальных продавцов идут из региона — область завалена нелегальной продукцией в нелегальной рознице. Если брать в расчёт реализуемую нелегально продукцию, то продажи алкоголя в республике не падают. Смешно считать, что запрет может сокращать количество желающих выпить. Что изменилось за время антиалкогольной компании в жизни якутян в лучшую сторону? Были ли какие-либо социально-экономические изменения? Якутия просто как страус засовывает голову в песок».

Антиалкогольная кампания насаждается сверху, считает эксперт. Он отмечает, что это, конечно, хорошо, когда жители населённых пунктов решают объявить себя трезвыми и запретить продажу алкоголя, но на спрос, по мнению Вадима Дробиза, это никак не влияет: кто хочет выпить, найдёт, где купить алкоголь. «Полный отказ от алкоголя — такая же крайность, как и злоупотребление. Шансов сорваться в таком случае больше, чем при умеренном употреблении», — отметил гендиректор ЦИФРРА.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес-эксперт Дмитрий Потапенко на встрече с предпринимателями Якутии в числе последствий реализации антиалкогольной политики в республике назвал помимо снижения доходности бизнеса расцвет нелегальной продажи алкогольной продукции, расширение рынка фальсификата и появление большого количества магазинов, которые работают под крышей правоохранительных органов. По данным омбудсмена по торговле Якутии Ирины Котенко, 50−60% алкоголя в регионе продается незаконно.