Париж, 14 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум.



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Исламист, убивший 13 июня полицейского и его сожительницу в пригороде Парижа, 25-летний выходец из французского города Мант-ла-Жолиуже Ларосси Аббалла уже привлекался к уголовной ответственности за участие в экстремистской деятельности, сообщает Figaro.

В 2013 году он был приговорен к трем годам тюремного заключения судом Парижа с условным сроком в шесть месяцев за участие в экстремистской деятельности. Как установили правоохранительные органы, тогда он принадлежал к одной из групп экстремистов.

Как отмечает официальный представитель правительства Стефан Лефоль, «на данный момент трудно сделать из этого какой-либо вывод, нужно проявлять осторожность».

Имя Аббаллы также фигурировало в расследовании, ведущемся подразделением по борьбе с терроризмом. Он, по данным правоохранительных органов, принадлежал к кругу знакомых человека, отправившегося в Сирию, указал источник, близкий к расследованию, добавив, что данный факт не может считаться представляющим угрозу. До этого убийца был известен полиции из-за мелких правонарушений, таких как воровство, хранение краденного, а также умышленное насилие.