Казань, 14 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Уголовное дело за серию разбойных нападений на магазины и ломбарды возбуждено в отношении семи участников преступного сообщества в Татарии. За шесть лет злоумышленники причинили ущерб в размере более 3,5 млн рублей, сообщает 14 июня пресс-служба МВД региона.

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С апреля 2008 года члены банды грабили ювелирные и продуктовые магазины, ломбарды и букмекерские конторы в столице республики, а также в Арском и Балтасинском районах. При этом налетчики тщательно готовились к каждому преступлению, в том числе, используя при совершении ограблений карнавальные и медицинские маски, перчатки, капюшоны, театральный грим.

С собой они имели и травматическое, и огнестрельное оружие, газовые баллончики, в ходе нападений избивали и связывали жертв. Как правило, добыча в результате нападения составляла от 50 до 60 тыс. рублей, деньги делились между членами группы. Общий ущерб от преступлений превысил 3,5 млн рублей.

В настоящее время члены банды, возраст которых от 29 до 35 лет, находятся под стражей. Они предстанут перед судом за 11 разбойных нападений, 3 кражи, незаконное хранение огнестрельного оружия.