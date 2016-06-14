Вашингтон, 14 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Рекордный урожай пшеницы в России в 2016 году повлиял на прогноз Минсельхоза США на 2016−2017 гг. Согласно майскому прогнозу, в указанный период российские экспортные поставки пшеницы должны были составить 24,5 млн тонн (как и в предыдущий период). Согласно новому прогнозу, экспорт пшеницы составит на 500 тыс. тонн больше и достигнет 25 млн тонн, передают «Вести. Экономика».

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

«Россия стала ведущим мировым поставщиком пшеницы, обогнав в текущем сельхозгоду США (21,2 млн тонн) и Канаду (22,5 млн тонн)», — говорится в сообщении.

Согласно новому прогнозу американского министерства сельского хозяйства, первое место по производству пшеницы в мире принадлежит в 2016—2017 сельхозгоду России, второе место — США (24,5 млн тонн), третье — Канаде (20 млн тонн).

Минсельхоз США отмечает, что урожай пшеницы в РФ в 2016 году окажется больше, чем предполагалось ранее, на 1 млн тонн и достигнет 64 млн тонн. Отмечается, что Минсельхоз РФ располагает данными, что в прошлом году в России собрано 104,8 млн тонн зерна в чистом весе. Продажа зерна за рубеж в 2015—2016 сельхозгоду составила 33 млн тонн, в том числе и 24−25 млн тонн пшеницы.