Москва, 14 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за плохие дороги комитет по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

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КоАП дополняется новыми нормами: вводится наказание за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов. Ответственность предусматривается и за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по введению временного ограничения или прекращения дорожного движения на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

Для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, штраф составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

В случае если нарушения стали причиной нанесения легкой или средней тяжести вреда здоровью, штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с лиц, ответственных за состояние дорог, а с юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.