Власти Забайкалья возместят расходы бизнесменам за «северный» завоз
Чита, 14 июня, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Правительство Забайкалья предоставит субсидии из краевого бюджета на возмещение части транспортных расходов предпринимателям, осуществляющим завоз продукции товаров первой необходимости в села с ограниченными сроками завоза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, соответствующее распоряжение было подписано 14 июня.
По словам и.о. руководителя министерства экономического развития Забайкальского края Ирины Лизуновой, этот вид поддержки сохранен, несмотря на сложную ситуацию с краевым бюджетом.
«За счет средств краевого бюджета мы компенсируем 75% фактически понесенных транспортных расходов на завоз товаров предпринимателем, которые завозят товары в села Тунгокоченского, Тунгиро-Олекминского, Каларского районов. Также такие села есть в Сретенском и Красночикойском районах. Сегодня мы принимаем решение в отношении шести предпринимателей и одной организации — Усть-Карского потребительского общества. Общая сумма, которая распределяется между предпринимателями 1,6 млн рублей. В среднем на эти цели в год выделяется порядка 7−8 млн рублей. Средства компенсируются по мере подачи документов предпринимателями», — отметила Ирина Лизунова. Решение об объеме субсидирования принимается после предоставления в ведомство полного пакета документов.