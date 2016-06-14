Чита, 14 июня, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Правительство Забайкалья предоставит субсидии из краевого бюджета на возмещение части транспортных расходов предпринимателям, осуществляющим завоз продукции товаров первой необходимости в села с ограниченными сроками завоза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, соответствующее распоряжение было подписано 14 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Десятирублевые монеты

По словам и.о. руководителя министерства экономического развития Забайкальского края Ирины Лизуновой, этот вид поддержки сохранен, несмотря на сложную ситуацию с краевым бюджетом.

«За счет средств краевого бюджета мы компенсируем 75% фактически понесенных транспортных расходов на завоз товаров предпринимателем, которые завозят товары в села Тунгокоченского, Тунгиро-Олекминского, Каларского районов. Также такие села есть в Сретенском и Красночикойском районах. Сегодня мы принимаем решение в отношении шести предпринимателей и одной организации — Усть-Карского потребительского общества. Общая сумма, которая распределяется между предпринимателями 1,6 млн рублей. В среднем на эти цели в год выделяется порядка 7−8 млн рублей. Средства компенсируются по мере подачи документов предпринимателями», — отметила Ирина Лизунова. Решение об объеме субсидирования принимается после предоставления в ведомство полного пакета документов.