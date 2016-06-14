Мурманск, 14 июня, 2016, 12:17 — ИА Регнум.



programmes.putin.kremlin.ru С фальшфейером

Нахождение в охотничьих угодьях с личным оружием вне сроков охоты запрещено. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает тем, кто хотел бы иметь при себе оружие, находясь в лесу.

«В адрес министерства приходят обращения руководителей организаций с просьбой разрешить сотрудникам предприятий находиться в охотничьих угодьях с личным оружием при производстве работ для защиты от диких животных», — отмечают в ведомстве.

По информации мурманского Минприроды, нахождение в охотничьих угодьях с личным оружием регламентируется федеральным законодательством. Оно, в свою очередь, не предполагает выдачу спецразрешений, о которых просят северяне. Выход, по мнению чиновников — в обеспечении людей легальными способами защиты.

«Предлагаем руководителям организаций на период производства работ обеспечить сотрудников организаций фальшфейерами и средствами «Сигнал охотника», — заявили в министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, количество медведей, появление которых вызывает особую тревогу у северян, стремительно увеличивается. По мнению специалистов, причина взрывного роста популяции хищников проста: им никто не мешает размножаться и не регулирует их численность.

Ранее мурманские охотоведы заявили о том, что займутся ликвидацией медведя в районе города Кандалакша. Специалисты прибегнут к крайней мере в том случае, если хищник будет представлять реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.